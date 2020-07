Caso camici: al vaglio pm Milano movimenti su conto collegato a trust Bahamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso da parte degli inquirenti milanesi degli approfondimenti investigativi sui movimenti del conto collegato al trust bahamense "Montmellon Valley Inc.", intestato a partire dal 2005 alla madre del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e gestito da una fondazione con sede nel Liechtenstein. È quanto emerge dall'inchiesta della Procura di Milano sul caso camici. A rivelare che tra il 2009-2013 sul deposito, del quale Fontana era erede beneficiario, sarebbero state fatte delle operazioni è un articolo su "Oggiedomani". Dai documenti bancari, già acquisti dai pm, allegati al fascicolo della voluntary disclosure, lo scudo fiscale per il rientro dei capitali all'estero, del 2015 emerge come nel 2009 la cifra depositata è di 4.565.839 milioni, l'anno successivo cresce di 129mila euro. Due anni dopo, nel 2011, invece, il saldo è di 4.162.911 milioni scendendo, quindi, di oltre mezzo milione di euro. L'anno successivo il deposito torna a salire di 442mila euro. E nel 2013 l'estratto patrimoniale del conto del 2013 è pari a 4.734.478 milioni. In un'intervista a Repubblica, pubblicata oggi, Fontana ha dichiarato che il "conto non era operativo da decine di anni. Penso almeno dalla metà degli anni Ottanta". (Rem)