Usa: la California fa causa all'amministrazione Trump sugli immigrati esclusi dal censimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La California sta facendo causa alla Casa Bianca per bloccare un ordine che escluderebbe gli immigrati privi di documenti dal conteggio per la ripartizione al Congresso. Lo riporta il sito "Politico". La causa, presentata dal procuratore generale dello Stato, Xavier Becerra e dalle città di Long Beach, Los Angeles e Oakland, sostiene che l'amministrazione Trump stia andando contro una consuetudine vecchia di secoli e violando la Costituzione. Escludere gli immigrati senza documenti dal conteggio della popolazione che determina le delegazioni della Camera degli Stati sarebbe un'enorme conseguenza per la California, scrivono i relatori dell'ingiunzione, visti i milioni di immigrati senza cittadinanza che vivono da quelle parti; la causa sostiene che lo Stato perderebbe almeno un seggio alla Camera e quindi il voto del Collegio Elettorale. Anche prima di questo scontro, la California era già a rischio di perdere almeno un seggio alla Camera, dato che i suoi livelli di crescita demografica erano bassi. "Politico" ricorda come questa sia una delle numerose sfide legali che cercano di ostacolare la politica ostile agli immigrati dell'amministrazione di Donald Trump: alcuni tribunali hanno già ostacolato il tentativo del presidente di utilizzare lo status precario degli immigrati per modificare il censimento degli Stati Uniti. Alcune nuove sentenze dovrebbero arrivare presto, e c'è la possibilità che questa battaglia arrivi alla Corte Suprema degli Stati Uniti. (Nys)