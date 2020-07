Migranti: Salvini, complicità con trafficanti per aumento sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi, l'anno scorso, c'erano stati 3.959 sbarchi" di migranti "mentre in questo anno sono stati 12.533. Non ritengo più che sia incapacità ma temo sia complicità con i trafficanti essere umani. Perché c'è un limite all'incapacità". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso delle dichiarazioni di voto in Aula al Senato sulle risoluzioni relative alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su ulteriori misure relative all'emergenza Covid-19. "Specie le regioni del sud stanno scontando questa vostra complicità", ha aggiunto. (Rin)