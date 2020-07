Ambiente: Fico riceve presidente Legambiente, progettare futuro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, in un messaggio pubblicato su Facebook ha voluto rimarcare che davanti al paese c'è "una grande sfida. Abbiamo la responsabilità di progettare il futuro del paese e la sua ripartenza". In questo percorso che "si inserisce in un momento delicato e complesso per la nostra comunità, - ha aggiunto - temi come la sostenibilità, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare, la mobilità alternativa saranno cruciali". Di questo ne ho parlato oggi a Montecitorio con Stefano Ciafani, presidente di Legambiente. L'associazione - ha ricordato - ha festeggiato da poco i suoi 40 anni di attività e ci siamo confrontati sulle tante iniziative in campo e sul lavoro congiunto che tutti gli attori istituzionali e la società devono portare avanti in questo ambito. L'impegno in difesa dell'ambiente è l'impegno in difesa del nostro futuro e deve portare alla definizione e alla promozione di politiche ambientali strutturate e incisive". (Rin)