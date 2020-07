Lavoro: Bordoni (Lega), su Roma Multiservizi basta incertezze, diamo stabilità a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta incertezze, diamo stabilità ai lavoratori della Roma Multiservizi. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Sono 2500 gli addetti ai servizi di assistenza, pulizia e trasporto scolastico a cui il Comune di Roma non ha saputo dare indicazioni che vanno oltre la scadenza a fine luglio dell'appalto del Global service - aggiunge Bordoni -. Un orizzonte di brevissimo periodo sul quale appare la costituenda multiutility "NewCo" che si inserisce in un contesto dove la Corte di giustizia europea non si è ancora pronunciata sull'affidamento alla Roma Multiservizi. Ho rivolto un'interrogazione urgente alla sindaca Raggi che sembra procedere verso soluzioni non condivise, soprattutto dai lavoratori, per la tutela dei livelli occupazionali e salariali. Intanto, riguardo la 'Newco' nessun atto formale è stato reso di evidenza pubblica; ma non si rendono conto che, in questo modo, si aggiunge incertezza a incertezza? Servono subito - conclude Bordoni - soluzioni concrete che garantiscano la stabilita' dei lavoratori e il proseguimento dei servizi ai romani".(Com)