Coronavirus: Taverna (M5s), pericoloso dilagare bugie negazioniste

- "Checché ne dicano quegli appassionati negazionisti da avanspettacolo, questo virus non è stato sconfitto. E ritengo che il dilagare delle loro bugie sia pericoloso almeno quanto lo è la diffusione del virus". Così, in un messaggio su Facebook, la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 stelle, Paola Taverna. "Se stiamo scongiurando numeri di contagi ben più importanti di quelli che leggiamo nelle ultime settimane - ha aggiunto - lo dobbiamo soltanto alla condotta di questo governo che ha ricevuto plausi da tutti per il coraggio e le misure straordinarie con cui ha affrontato un fatto inedito per il mondo intero. La sfida non è ancora vinta e dunque è necessario prorogare lo stato di emergenza altrimenti tante misure di sostegno al nostro paese perderebbero effetto", ha concluso. (Com)