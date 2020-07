Sanità: Azzola (Cgil), su futuro ex ospedale Forlanini Regione Lazio riapra confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul futuro dell'ex ospedale Forlanini, la Regione Lazio riapra il confronto. "Una volta e se arriveranno i soldi del Mes o del Recovery Fund, occorrerà farsi trovare pronti con un progetto condiviso, in modo tale da poterlo presentare alle forze politiche". Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola, che oggi è intervenuto all'iniziativa "Forlanini: un bene pubblico per la città", organizzata dalla Cgil, dallo Spi Cgil e dalla Fp Cgil di Roma e de Lazio. "Sul futuro dell'ex ospedale Forlanini, per il cui recupero e ristruttuazione - si legge nella nota - potrebbero servire tra i 200 e i 300 milioni di euro". "Se nulla potrà essere come prima – precisa Azzola - bisognerà rompere gli equilibri tra pubblico e privato, quelli che hanno permesso al privato di accaparrarsi il monopolio dei servizi sanitari e socio-assistenziali. L'esigenza di avere struttura che possa concentrare al suo interno servizi utili ai cittadini (una Rsa pubblica, un campus per gli studenti universitari fuori sede, cinema, teatri e così via) esiste ed è molto forte, ma bisogna convincere la politica a pensare alle future generazioni e non al consenso elettorale del breve periodo. Per fare questo - continua Azzola - abbiamo bisogno di una grande spinta, di unire le forze, i comitati, i cittadini. In Regione la discussione si è aperta ma gli oppositori di questo progetto sono molti e molto forti, sono gli stessi poteri che hanno campato di rendite immobiliari e di speculazione e che ostacolano le idee di buon senso. Se davvero siamo arrivati alla conclusione che occorra potenziare il pubblico, pretendiamo che qualche risposta inizi ad arrivare dalla politica. Altrimenti si passerà in breve tempo dalla retorica degli eroi a quella dei fannulloni che andava di moda fino a pochi mesi fa. Solo il servizio pubblico è in grado di garantire la salute dei cittadini e un vita dignitosa alle persone anziane. Chiediamo alla Regione Lazio - conclude Azzola - di riaprire il confronto su questi temi e sul futuro dell'ex nosocomio".(Com)