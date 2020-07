Lazio: Regione, pubblicato calendario venatorio 2020-2021 per caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione venatoria nel Lazio si aprirà il prossimo 20 settembre e si concluderà il 31 gennaio 2021. A stabilirlo è il nuovo calendario venatorio 2020/2021 adottato con decreto del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in conformità con le disposizioni normative comunitarie e nazionali. Lo comunica, in una nota, la Regione Lazio. Il calendario è il prodotto di un lavoro condiviso con le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste rappresentate al tavolo faunistico-venatorio regionale e dell’acquisizione del parere dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Nel dettaglio, la caccia è consentita per l’intera stagione venatoria tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica alle seguenti specie cacciabili: dal 20 settembre al 30 settembre per la tortora; dal 20 settembre al 31 ottobre per la quaglia; dal 20 settembre al 10 dicembre per lepre europea; dal 20 settembre al 31 dicembre per il coniglio selvatico, fagiano, merlo; dal 20 settembre al 31 gennaio 2021 per alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe; dal 1 ottobre al 31 dicembre per allodola; dal 1 ottobre al 20 gennaio 2021 per beccaccia; dal 1 ottobre 2019 al 31 gennaio 2021 per cesena, colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio, tordo sassello; dal 1 ottobre al 30 novembre per starna; dal 01 novembre al 31 gennaio 2021:cinghiale. Nelle zone vocate assegnate a squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata è consentita nei giorni: Novembre 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29; Dicembre 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30; Gennaio: 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31. Nelle Aziende faunistico venatorie la caccia al cinghiale in braccata è consentita nelle medesime giornate sopra riportate. "Nelle 'zone bianche' (zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale), nel periodo 01 novembre 31 gennaio 2021 per tre giorni a settimana, che il cacciatore - continua la Regione Lazio - può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, la caccia al cinghiale è consentita ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata. L’addestramento e l’allenamento dei cani, senza possibilità di sparo, è consentito: dal 16 al 31 agosto compresi dal sorgere del sole alle ore 11.00; dal 02 al 17 settembre compresi dal sorgere del sole alle ore 19.00, con l’esclusione dei giorni di eventuale apertura anticipata della caccia; nelle zone di protezione speciale (Zps), è consentito dal 2 al 17 settembre dal sorgere del sole alle ore 19. Le eventuali deroghe all'attuale calendario venatorio, ivi compresa la preapertura e il posticipo, potranno essere ammesse ai sensi dell’art. 34 comma 2 della legge regionale 17/1995".(Com)