Cile: quinto rimpasto per il governo Pinera, cambi ai vertici di Interno, Difesa ed Esteri

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha portato a termine oggi il quinto rimpasto di governo dall'inizio del suo mandato, a marzo del 2018, con sostituzioni ai vertici di ben quattro ministeri e due segreterie. Principale "vittima" della svolta impressa dal presidente al governo è stato il ministro dell' Interno, Gonzalo Blumel, sostituito per la recente sconfitta subita dalla maggioranza in parlamento sulla legge che permette il prelievo anticipato del 10 per cento dei fondi pensione privati (Afp) da parte dei titolari. Al posto di Blumel, assume la guida del ministero dell'Interno Victor Perez Varela, deputato del partito Union Democrata Independiente (Udi) e considerato tra i fedelissimi del presidente. Fuori dal governo anche il ministro della Difesa, Alberto Espina, sostituito da Mario Desbordes, e il ministro degli Esteri, Teodoro Ribera, sostituito da Andres Allamand. Cambio di ruolo invece per Karla Rubilar, che lascia quello di portavoce della presidenza per assumere la guida del ministero dello Sviluppo. Cristian Monckeberg, lascia a sua volta il ministero dello Sviluppo per assumere la segreteria della presidenza.La Camera dei deputati del Cile ha approvato giovedì 23 luglio in terza lettura ed in via definitiva il progetto di legge presentato dall'opposizione sul ritiro del 10 per cento dei fondi pensione privati (Afp). Il testo è stato approvato con 113 voti a favore, sufficienti a raggiungere il quorum minimo di due terzi necessario ad approvare il testo che presuppone una modifica della costituzione. Così come nei primi due passaggi, anche in questo caso si è registrata una significativa fronda interna alla maggioranza, con ben 35 deputati che hanno votato con l'opposizione favorendo una importante sconfitta per il governo del presidente Sebastian Pinera, apertamente contrario al progetto. L'esecutivo ritiene questo progetto non solo dannoso per la tenuta del sistema pensionistico, ma lo colloca ideologicamente agli antipodi delle sue posizioni in materia di economia. Per scongiurare la sua approvazione lo stesso Pinera aveva presentato in alternativa un pacchetto di benefici alla classe media.Ancora scottato dalle proteste sociali dello scorso ottobre - nate con l'aumento di alcune tariffe del servizio pubblico e finite nell'apertura di un processo costituente - e sotto attacco continuo per la gestione dell'emergenza coronavirus, una nuova difficoltà si abbatte sul presidente del Cile, Sebastian Pinera: il governo è andato per ben tre volte in minoranza in parlamento, finendo per gettare una seria ombra sulla sua continuità. A far scricchiolare l'esecutivo è stato un progetto dell'opposizione che punta a liberare risorse a favore della classe media più colpita dalla crisi che attraversa il paese per l'impatto della Covid-19. Si tratta del progetto di riforma costituzionale che permette il ritiro del 10 per cento dei fondi pensione privati (Afp) da parte dei titolari, approvato la settimana scorsa con i voti decisivi di numerosi deputati e senatori "frondisti" della maggioranza. "E' una dura sconfitta", aveva ammesso l'ormai ex ministro degli Interni, Gonzalo Blumel, unica voce del governo a esprimersi dopo la clamorosa debacle in parlamento.La sconfitta del governo ha aperto tuttavia numerosi quesiti sulla tenuta della maggioranza e sulla governabilità del paese in una fase delicatissima, nel pieno di un'emergenza sanitaria e sotto l'impatto della crisi economica locale e globale scatenata dalla pandemia. "La dura sconfitta della maggioranza obbligherà probabilmente a un profondo rimpasto nella strategia politica del governo", aveva anticipato la settimana scorsa un editoriale del quotidiano "La Tercera". "Si tratta di una crisi importante che ha messo a nudo gravi errori e che apre seri quesiti sulla capacità dell'esecutivo di garantire la governabilità nel resto del suo mandato", proseguiva l'editoriale della prestigiosa testata nazionale. Secondo "La Tercera" inoltre, "l'eccessivo protagonismo assunto dallo stesso presidente Pinera nel cercare di ricomporre la maggioranza fa ricadere la sconfitta direttamente sulle sue spalle" e si presenta come "un'ammissione implicita dell'insufficiente caratura dei membri del gabinetto". (Res)