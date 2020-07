Lombardia: Consiglio regionale approva a maggioranza manovra di assestamento di bilancio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumento di 1 milione di euro per la promozione entro il 2020 di accordi di programma per la realizzazione di nuove caserme, di un Centro addestramento cinofilo di rilevanza regionale, per lo sviluppo di un progetto in ambito sociale per l'integrazione della disabilità nell'area metropolitana milanese e per assicurare il completamento dei lavori del "Lotto 1" del progetto di recupero del Santuario del Gallivaggio; l'incremento di 500mila euro per lo sviluppo del progetto Blockchain. A beneficio dei territori, un emendamento stanzia un contributo straordinario di 200mila euro per il "Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti" di Brescia. Incremento di 30mila euro per la cifra destinata al rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione Minoprio per la floro-orto-frutticoltura, che viene quindi quantificata in 380mila euro sul 2020 e 280mila euro sul 2021. Aumentate di 100mila euro le risorse destinate a emittenti radiotelevisive locali per la realizzazione di trasmissioni con contenuti dedicati all'emergenza sanitaria; incrementate di 30mila euro all'anno le risorse destinate all'avvio di una campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione contro l'illegalità e i tentativi di infiltrazione mafiosa e criminale. Diversi gli emendamenti pervenuti e approvati anche dalle commissioni consiliari: tra questi, un emendamento proposto dalla commissione Ambiente introduce una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un massimo di 300 euro per la violazione degli adempimenti relativi alla corretta targatura degli impianti termici svolta dai manutentori e dagli installatori. Dalla commissione Agricoltura è pervenuta la richiesta che le guardie venatorie nell'esercizio delle loro funzioni indossino un'uniforme identificativa autorizzata dalla Prefettura ben riconoscibile e con colori ad alta visibilità. Via libera anche all'emendamento della commissione Territorio che proroga di 12 mesi la durata del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del trasporto pubblico locale di Brescia tuttora in scadenza. (Rem)