Hong Kong: Consiglio dell'Ue, grande preoccupazione per nuova legge sulla sicurezza

- L'Unione europea ha concordato su un "pacchetto coordinato di risposte" alla nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina a Hong Kong. Lo ha annunciato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Joseph Borrell, commentando l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ue delle conclusioni sulla situazione ad Hong Kong. Secondo Borrell, si tratta di "un chiaro messaggio di solidarietà verso il popolo di Hong Kong e di sostegno alla sua autonomia sotto 'un paese, due sistemi'". Il Consiglio dell'Ue ha espresso oggi, dopo un dibattito avviato lo scorso 13 luglio, grande preoccupazione per la legge sulla sicurezza nazionale adottata dalla Cina a fine giugno per Hong Kong. L'Ue, si legge nelle conclusioni, "ribadisce il sostegno all'elevato grado di autonomia di Hong Kong sotto il principio un paese, due sistemi". La "risposta coordinata" dell'Ue include un pacchetto di misure che copre diversi settori: l'immigrazione, l'asilo, i visti, l'esportazione di materiali e tecnologie sensibili, gli scambi accademici coinvolgenti studenti di Hong Kong, il sostegno alla società civile e l'estradizione. Le conclusioni del Consiglio dell'Ue invitano infine ad una revisione dell'attuazione della legge sulla sicurezza nazionale e dell'impatto della risposta dell'Ue prima della fine dell'anno.(Beb)