Fase 3: Trano (Misto), Pnr ha bisogno di contenuti, ecco le nostre osservazioni

- Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze della Camera ed esponente del gruppo Misto, osserva che "l'Italia è un Paese che ha un bisogno urgente di riforme, ma devono essere riforme vere e attuabili in fretta, con un sistema di controlli utile a verificare che i progetti di riforma non si trasformino nel solito libro dei sogni privo di fondamentali impatti sulla vita degli imprenditori e delle famiglie. A tal fine - continua il parlamentare in una nota - oggi in commissione Finanze abbiamo espresso parere favorevole al programma nazionale di riforma per l'anno 2020 con una serie di osservazioni. Abbiamo infatti ritenuto importante, tra l'altro, sollecitare il governo affinché predisponga un monitoraggio e una rendicontazione periodici degli effetti delle misure di contrasto all'evasione introdotte con il nuovo strumento, da compiere secondo regole e strumenti di analisi scientificamente attendibili, invitarlo a destinare opportune risorse finanziarie per l'aumento degli organici e l'incremento permanente delle retribuzioni e delle indennità del personale delle Agenzie fiscali - rileva sempre Trano -, e ad aprire una stagione di incentivi per le aziende agricole, mirando ad un rilancio del settore con particolare riferimento al settore florovivaistico ed agroalimentare, anche attraverso una revisione del sistema della Politica agricola unionale". (segue) (Com)