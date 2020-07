Fase 3: Trano (Misto), Pnr ha bisogno di contenuti, ecco le nostre osservazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trano aggiunge: "A nostro avviso è inoltre necessario attivarsi nei negoziati internazionali per superare la regola dell'unanimità nelle decisioni di carattere fiscale, assicurare il massimo risultato in termini di intese in ambito Ocse e Ue ai fini del superamento della concorrenza fiscale dannosa nel mercato unico e delle discrasie nei sistemi di tassazione dei redditi societari, che genera il dumping fiscale e danneggia gravemente il Pil (Prodotto interno lordo) nazionale, trasmettere i dati relativi agli incassi da web e aumentare investimenti e misure che supportino il consumo interno. Il miglioramento del saldo primario - osserva il deputato - non può infatti essere un obiettivo centrale nella strategia per la ripresa economica. Oltre a supportare i consumi interni, è dunque importante anche una maggiore spesa in settori che favoriscano una alta crescita, come ad esempio la ricerca. Senza tutto questo sarà il solito Piano zeppo di ambiziosi obiettivi - conclude Trano -, che viene presentato come lo strumento per avviare una stagione di riforme e che poi di riforma non ne porta neppure una o quasi". (Com)