Portogallo: coronavirus, 111 nuovi contagi e 3 morti, dati più bassi dall'11 maggio

- Nelle ultime 24 ore il Portogallo ha registrato 111 nuovi contagiati e 3 morti da Covid-19, il numero più basso degli ultimi due mesi e mezzo. Lo ha reso noto la Direzione generale della salute portoghese (Dgs). Sulla base dei progressivi miglioramenti dei dati epidemiologici, il governo del primo ministro Antonio Costa potrebbe revocare nel corso del Consiglio dei ministri di giovedì prossimo alcune delle misure più restrittive imposte a partire dal primo luglio scorso in 19 aree della provincia di Lisbona e della valle del Tago, le più colpite dalla pandemia. In queste aree a rischio i residenti possono lasciare le loro abitazioni solo per svolgere attività essenziali come lavorare o effettuare acquisti di prima necessità. (Spm)