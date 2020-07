Infrastrutture: Caon (FI), bene mozione unitaria su idrovia Padova-Venezia, è opera strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Caon, deputato di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio durante l'illustrazione della mozione sulle iniziative volte al completamento dell'idrovia Padova-Venezia, ha segnalato che "si tratta di un'opera importante, fondamentale, il cui completamento potrà finalmente mettere in sicurezza Padova, Vicenza e la terraferma veneziana. Con questa mozione unitaria, sottoscritta da tutti i gruppi - ha aggiunto il parlamentare -, possiamo completare i 15 chilometri di canale mancanti ed avviare la messa in sicurezza di un territorio, devastato da numerose alluvioni, per la quale la popolazione attende da più di 40 anni. Ma non solo". Secondo l'esponente di FI, "l'idrovia Padova-Venezia è un'opera necessaria da più punti di vista. La realizzazione di questa 'strada ad acqua' potrà dare un contributo importante per incrementare lo sviluppo industriale del territorio, già fiorente, ma che con la crisi da Covid ha avuto una battuta d'arresto. Infine, completare quest'opera - ha concluso Caon - significherà realizzare un grande polmone verde per la provincia di Padova e Venezia, con tutte le annesse micro attività di impresa, anche di tipo ludico".(Rin)