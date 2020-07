Germania: ex informatore non può riferire a commissione d'inchiesta su attentato del 2016 a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d'inchiesta del Bundestag sull'attentato avvenuto nel mercato di Natale della Breitscheidplatz di Berlino (19 dicembre 2016) rischia di non poter ascoltare uno dei testimoni più importanti, un'ex informatore della polizia che seguiva l'autore dell'attacco rivendicato dallo Stato islamico, il terrorista tunisino Anis Amri. Il ministero dell'Interno della Renania settentrionale-Vestfalia, dove l'ex informatore risiede, ritiene infatti che la vita stessa dell'uomo possa essere messa in pericolo anche da minime informazioni sulla sua identità e domicilio. Sull'ex informatore pendono, infatti, diverse minacce di morte dei jihadisti. Pertanto, il testimone potrà essere ascoltato dalla commissione d'inchiesta del Bundestag sull'attentato di Berlino soltanto “in forma audiovisiva criptata”, con la voce alterata e senza effettuare registrazioni. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, i membri della commissione hanno reagito con irritazione, poiché l'ex informatore si è espresso pubblicamente in più occasioni, rilasciando interviste e facendosi in parte riprendere per documentari e servizi televisivi sull'attentato di Berlino. Tuttavia, il ministero dell'Interno della Renania settentrionale-Vestfalia afferma di ritenere indispensabile continuare a tutelare l'ex spia, “protetta dalla polizia con un considerevole dispendio di personale e di fondi”. L'uomo sarebbe, invece, intenzionato a rinunciare alla scorta e vorrebbe deporre pubblicamente sull'attentato della Breitscheidplatz, in cui persero la vita 12 persone, tra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo, e altre 56 rimasero ferite. Lasciata la Germania dopo l'attacco, Amri venne ucciso il 23 dicembre 2016 in uno conflitto a fuoco con la Polizia a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. (Geb)