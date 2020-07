Fase 3: Bankitalia incontra associazioni consumatori, progressivo miglioramento relazioni banche-clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 luglio la Banca d’Italia ha incontrato le associazioni dei consumatori per parlare di tutela dei clienti bancari e finanziari. Lo si legge in una nota. Nell’ambito dell’attuazione delle misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si osserva un miglioramento complessivo delle relazioni tra banche e clienti, nonostante il persistere di limitate criticità sul credito al consumo e sulle frodi su strumenti di pagamento on-line. La Banca d’Italia - continua la nota - ha rinnovato il suo impegno a monitorare l’allineamento degli intermediari alle raccomandazioni emanate. L’incontro è stato anche un’occasione per discutere di una recente iniziativa sulle carte contactless, realizzata anche sulla base di segnalazioni ricevute da alcune associazioni e delle principali evidenze emerse dalla Relazione dell’Abf sul 2019 e dai più recenti andamenti del sistema. La riunione - che si è svolta in un clima di costruttiva collaborazione - ha offerto spunti per proseguire il dialogo e individuare possibili risposte omogenee alle esigenze informative dei clienti, nell’ambito di un percorso di più intensa collaborazione con le associazioni per rafforzare il comune impegno sul versante della tutela della clientela. I prossimi incontri - conclude la nota - si svolgeranno in via bilaterale nel mese di ottobre e in plenaria il 10 novembre.(Com)