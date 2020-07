Coronavirus: Modena (FI), collante del potere tiene insieme maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, in una nota, afferma: "il presidente Conte oggi ha chiesto la proroga dello Stato di emergenza. Ha iniziato parlando dell'importanza del Parlamento, sottolineando che il passaggio di oggi non era obbligato. Un passaggio di rispetto, rivolto anche alle opposizioni. Gli interventi del Pd, di Italia viva e dei 5 stelle hanno fatto il controcanto, con diverse sfumature. Difesa a oltranza è guerra alla Lega è la linea dei 5 stelle, un sì falsamente condizionato alla scuola da parte di Italia Viva. Il Pd è il più istituzionale, ma segna il territorio: il Parlamento. Insomma un’orchestra, ogni strumento accordato, la musica scontata: quando serve la colla del potere tiene sempre tutto insieme". (com)