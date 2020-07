Fase 3: Conte, stato emergenza previsto da norma primaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 2014 ad oggi abbiamo dichiarato lo stato di emergenza 144 volte e lo abbiamo prorogato per 84 volte. Quindi lo stato di emergenza esiste ed è previsto da una norma primaria". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della replica alla discussione generale seguita alle sue comunicazioni su ulteriori misure relative all'emergenza Covid-19. "Nella nostra Costituzione - ha aggiunto - non si ragiona di stato di emergenza ed è una delle ragioni per cui abbiamo costruito un percorso normativo ad hoc. Ma non dobbiamo confondere il fatto che non ci sia un percorso con il fatto che non si debba intervenire per perseguire un iter normativo specifico per la tempestività degli interventi". (Rin)