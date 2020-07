Infrastrutture: Maniero (M5s) su idrovia Padova-Venezia, sicurezza idraulica è risolvere problemi, non spostarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Alvise Maniero, deputato del Movimento cinque stelle, a margine della sua dichiarazione di voto in Aula a Montecitorio, afferma: "Sul nostro territorio recuperiamo subito le manutenzioni arretrate per i tanti canali ed i nostri argini, perché la sicurezza idraulica è un diritto dei nostri cittadini ed una necessità economica per le nostre aziende: lo sanno i cittadini e l'ho ricordato anche da ex sindaco di Mira, uno dei Comuni della zona. E, nel frattempo - continua il parlamentare in una nota -, affrontare i nodi critici del progetto dell'Idrovia Padova Venezia significa anche capire come scioglierli, come tutelare la Laguna, come non danneggiare la rete idraulica già esistente nella terraferma veneziana, e dare sicurezza a tutto il territorio che il progetto coinvolge. Insomma risolvere davvero il problema delle bombe d'acqua su un territorio tra i più cementificati d 'Italia, senza limitarsi a spostarlo, magari, da Padova a Venezia: queste zone non devono più dover temere per le loro case in una giornata di pioggia. Questi i contenuti di valore, la responsabilità verso il futuro che portiamo nella mozione che oggi abbiamo sostenuto. Come Movimento cinque stelle", osserva il deputato, "abbiamo sempre denunciato come il pericolo idrogeologico sia conseguenza sì dell'emergenza climatica, ma anche del comportamento dell'uomo, che troppe volte opta per scelte di urbanizzazioni scellerate,ed in Veneto lo ha fatto. È tempo di rimediare con le opere più opportune, ed è tempo di farle, finalmente, bene". (segue) (Com)