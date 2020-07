Infrastrutture: Maniero (M5s) su idrovia Padova-Venezia, sicurezza idraulica è risolvere problemi, non spostarli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maniero, poi, prosegue: "Con questa mozione rimarchiamo come la sicurezza idraulica, poter dormire senza svegliarsi nel cuore della notte con la casa invasa dalle acque sia un diritto dei nostri cittadini, oltre a ricordare pragmaticamente che la eventuale valenza trasportistica immaginata per l'opera oltre 50 anni fa è chiaramente oggi tutta da verificare, a fronte di un mondo ed un'economia profondamente mutati, e di margini minimi sostenibili nei costi della logistica globale. Adesso, però - rileva l'esponente pentastellato - bisogna vigilare affinché i soldi necessari alla nostra sicurezza siano investiti nella nostra sicurezza, nel proseguire delle progettazioni nel rispetto del territorio e senza inutili sprechi. Non abdicheremo a questo fondamentale compito a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini". (Com)