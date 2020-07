© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, mercoledì 29 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4404m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: l'anticiclone garantisce tempo soleggiato, seppur molto caldo ed afoso ovunque. Tra pomeriggio e sera isolati temporali sparsi sulle Alpi centro-occidentali, e dalla tarda sera-notte possibile qualche fenomeno anche sulle pedemontane piemontesi. In Liguria al più qualche annuvolamento sul Ponente. Temperature massime fino a 34-35°C. Venti deboli ovunque, per lo più sud-orientali. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)