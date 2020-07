Ambiente: valori emissioni al limite, Provincia sospende autorizzazione ad Asfalti Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia di Monza e Brianza ordina la sospensione dell'autorizzazione unica ambientale concessa con determina dirigenziale del 2016 per l'esercizio dello stabilimento adibito alle attività di "recupero di rifiuti non pericolosi e produzione di conglomerato bituminoso". L'ordinanza "per il ripristino della conformità dei valori limite alle emissioni misurati rispetto ai valori limite prescritti dall'autorizzazione unica ambientale (Aua)" - fa sapere una nota dell'ente - è stata emessa nel tardo pomeriggio. Attraverso questo atto amministrativo, la Provincia dispone, pertanto, l'immediata cessazione dell'attività di produzione del conglomerato bituminoso (e degli annessi impianti) che rappresenta la causa del superamento dei valori limiti alle emissioni, così come prescritti dall'Aua e documentati dall'attività di controllo esercitata da Arpa Lombardia tra il 3 e il 30 giugno 2020.L'attività di controllo e accertamento tecnico dell'Arpa Lombardia ha riguardato la verifica delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (da parte dell'impresa) nonché la misurazione dei valori limite alle emissioni al camino siglato E1 che convoglia i fumi di essiccazione degli inerti per la produzione del conglomerato bituminoso. (segue) (com)