Ambiente: valori emissioni al limite, Provincia sospende autorizzazione ad Asfalti Brianza (2)

- in particolare, si legge nella relazione consegnata alla Provincia "l'Arpa Lombardia ha proceduto per il parametro Cov ad acquisire (...) il dato in termini di Cov totale dal 03.06 al 15.06 e, quale ulteriore approfondimento, dal 15.06. al 30.06 il dato è stato acquisito distinguendo la componente metanica (riferibile alla qualità della combustione) dalla componente non metanica (riferibile al processo di produzione del conglomerato bituminoso). Le rilevazioni dei suddetti parametri sono state acquisite in continuo per tutto il mese di giugno, ad esclusione del solo periodo di fuori servizio dell'analizzatore (...) il parametro Cov totale non rispetta il limite alle emissioni di 50 mg/Nm3 S in 9 dei 14 periodi operativi dell'impianto; si precisa che in 4 periodi è stata acquisita la componente metanica e non metanica dei Cov verificando che il superamento del limite di 50 mg/Nm3 è direttamente riconducibile al processo di produzione ovvero indipendente dalla componente metanica". L'azienda ha tempo fino al 30 settembre per ottemperare alle prescrizioni richieste e fino al 14 agosto per presentare un piano di intervento sull'impianto di produzione del conglomerato bitumionoso necessario a garantire il rispetto dei valori limite alle emissioni attualmente stabiliti. (com)