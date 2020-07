Albania: premier Rama, il 30 luglio parlamento approverà riforma elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha espresso soddisfazione per l'adozione da parte del parlamento albanese dell'accordo del 5 giugno sugli emendamenti al codice elettorale. Secondo quanto evidenziato la scorsa settimana dalla portavoce del commissario Ue per l'Allargamento ed i Negoziati di adesione, Ana Pisonero, l'approvazione dell'accordo da parte del parlamento di Tirana "dà adempimento ad una delle condizioni chiave per l'avvio dei negoziati di adesione con l'Ue, come stabilito dalle conclusioni del Consiglio del 25 marzo 2020". "Le nuove previsioni legali daranno all'Albania una cornice elettorale con maggiore integrità e standard di trasparenza, sulla base delle raccomandazioni dell'Osce e dell'Odihr. Abbiamo preso nota delle proposte aggiuntive per la riforma del sistema elettorale", ha aggiunto Pisonero invitando tutti i partiti a continuare le discussioni nel Consiglio politico "con lo stesso spirito collaborativo e inclusivo dimostrato durante l'adozione dell'accordo del 5 giugno". "Il processo che porta a modifiche aggiuntive non dovrebbe deviare dallo spirito e dai risultati dell'accordo sulla riforma elettorale del 5 giugno in Albania", ha dichiarato la portavoce Ue. (segue) (Alt)