Bolivia: sindaco La Paz positivo al coronavirus

- Il sindaco della capitale boliviana La Paz, Luis Revilla Herrero, e sua moglie MariCruz sono risultati positivi al test per il nuovo coronavirus. "Seguiremo i protocolli, sarò isolato e lavorerò da casa fino a quando non sarò dimesso. Prendetevi cura di voi e seguite le regole di distanza sociale", ha scritto Revilla sul suo account Twitter. Revilla è il 16mo funzionario governativo in Bolivia a contagiato. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, anche otto ministri del governo ad interim di Jeanine Anez, inclusa la stessa presidente, sono risultati positivi al nuovo coronavirus. (segue) (Brb)