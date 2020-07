Bolivia: sindaco La Paz positivo al coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della provincia boliviana di La Paz, Felix Patzi, si è detto contrario a un ritorno alla quarantena totale nella capitale del paese nonostante il forte aumento della curva dei casi di nuovo coronavirus e la volontà del sindaco della capitale, Luis Revilla. "Nel mondo la quarantena totale ha dimostrato che non è una politica efficace per contenere la diffusione del Covid-19", ha affermato Patzi attraverso un messaggio pubblicato domenica sul suo profilo Twitter. "Adesso è il momento di curare le persone nelle loro abitazioni con il rispettivo trattamento medico", ha aggiunto. L'affermazione del governatore contraddice quella del sindaco Revilla, che a fronte dell'aggravamento dell'emergenza sanitaria, ha chiesto al Comitato operativo di emergenza (Coed) di approvare una quarantena rigida a partire dal 31 luglio per due settimane. (segue) (Brb)