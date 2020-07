Bolivia: sindaco La Paz positivo al coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il direttore di Epidemiologia del ministero della Salute, Virgilio Prieto, la capitale della Bolivia, si dirige ormai verso un "disastro sanitario". "La Paz affronta una forte impennata di casi con la previsione di un disastro sanitario che può portare a una pandemia esplosiva e alla morte di molte persone", ha affermato Prieto in dichiarazioni pubblicate dal quotidiano "Pagina Siete". Il funzionario del ministero segnala infatti che "la maggior parte dei nuovi pazienti è in condizioni critiche" e che "non c'è modo di risolvere la mancanza di posti negli ospedali". In linea con il pronostico di Prieto anche il presidente della società boliviana di terapia intensiva, Adrian Avila. "Il coronavirus ci ha messo in crisi fin dall'inizio, ma adesso è fuori controllo e farà molte vittime", ha dichiarato. Avila, segnala "Pagina Siete", è uno dei medici che fin dal primo caso in Bolivia aveva lanciato l'allarme sullo stato precario del sistema sanitario con solo 120 posti letto di terapia intensiva nel paese. (segue) (Brb)