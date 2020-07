Bolivia: sindaco La Paz positivo al coronavirus (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, nel corso dell'ultima settimana, le forze speciali della polizia (Felcc) hanno raccolto da strade, automobili e case di cinque province del paese almeno 420 cadaveri di persone decedute presumibilmente a causa della Covid-19. Lo ha denunciato in una conferenza stampa il capo delle Felcc, colonnello Ivan Rojas, che ha riferito che la maggior parte dei corpi è stata raccolta in prossimità di strutture sanitarie. Il capo delle Felcc sospetta che "almeno l'85 per cento" di queste morti si deve all'infezione provocata dal nuovo coronavirus. Secondo quanto riferito dalle autorità, la regione di Cochabamba è quella dove si è riscontrato il maggior numero di "morti extra-ospedaliere", con 191 cadaveri, seguita dalla regione di La Paz con 141 e da Santa Cruz, con 61. La denuncia del colonnello delle Felcc si affianca a quella dell'Istituto di ricerca forense (Idif), secondo il quale tra il primo aprile ed il 19 luglio è stato realizzato l'esame medico-legale di 3.016 corpi di persone decedute al di fuori di strutture sanitarie. (segue) (Brb)