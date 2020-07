Tlc: Inwit, via libera soci a piano incentivazione e azionariato diffuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea degli azionisti di Infrastrutture wireless S.p.A. ("Inwit") si è riunita in data odierna, sotto la presidenza di Emanuele Tournon, presso lo studio notarile Marchetti in Milano con la partecipazione del 85,14 per cento del capitale ordinario della società. E' quanto riporta una nota del gruppo. Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legge numero 18/2020, l’intervento in Assemblea dei soggetti legittimati al voto e il voto in Assemblea si sono svolti esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 ("Tuf"), individuato nello studio legale Trevisan & Associati e la riunione si è tenuta con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione. L’odierna Assemblea ha approvato il piano di incentivazione azionaria di lungo termine (Lti) 2020-2024 (il "Piano di incentivazione") e il piano di azionariato diffuso 2020 (il "Pad 2020"), nei termini risultanti dai relativi documenti informativi pubblicati, ai sensi della disciplina applicabile, sul sito internet di Inwit (www.inwit.it), sezione "Governance/Assemblea azionisti". Il "Piano di incentivazione" - essendo riservato dell’amministratore delegato di Inwit e a tutti i ruoli di primo riporto dell’amministratore delegato (che includono i dirigenti con responsabilità strategiche di Inwit) e altri ruoli chiave che potranno essere eventualmente inseriti a determinati termini e condizioni - è qualificabile come "operazione con parte correlata", con riferimento alla quale Inwit si è avvalsa dell’esclusione di cui all’articolo 4 "Operazione/i esclusa/e”, lettera e) della "Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate" di Inwit. (segue) (Com)