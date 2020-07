Tlc: Inwit, via libera soci a piano incentivazione e azionariato diffuso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea - continua la nota - ha approvato altresì le modifiche alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti da Inwit. La relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti, come modificata nella prima sezione, è disponibile sul sito internet di Inwit (www.inwit.it), sezione "Governance/Assemblea azionisti. Inoltre, l’Assemblea ha autorizzato per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data odierna, l’acquisto di azioni proprie, a servizio del "Piano di incentivazione" e del "Pad 2020", nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob; ha altresì autorizzato la disposizione delle stesse senza limiti temporali. L’autorizzazione è stata concessa per l’acquisto di massime numero 662.000 azioni ordinarie di Inwit, rappresentative dello 0,07 per cento circa del capitale sociale, per un esborso complessivo fino a euro 7.500.000,00. Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito internet di Inwit (www.inwit.it), sezione "Governance/Assemblea azionisti". (segue) (Com)