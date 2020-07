Tlc: Inwit, via libera soci a piano incentivazione e azionariato diffuso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, l’Assemblea ha confermato la nomina del consigliere di amministrazione Angela Maria Cossellu (già nominata per cooptazione, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2020) sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 (il curriculum vitae è consultabile sul sito internet di Inwit (www.inwit.it), sezione governance/organi sociali). Angela Maria Cossellu, sulla base delle verifiche effettuate dal Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2020, è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148 Tuf nonché del Codice di autodisciplina di Borsa italiana S.p.A. Nella medesima riunione del Consiglio di amministrazione il consigliere Angela Maria Cossellu è stata nominata presidente del Comitato per il controllo e i rischi e membro del Comitato parti correlate. Inwit precisa altresì che il neo-nominato amministratore Angela Maria Cossellu non detiene alcuna partecipazione nella stessa. Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della citata Assemblea - conclude la nota - verranno messi a disposizione nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. (Com)