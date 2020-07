Fase 3: Conte, da governo parere favorevole a risoluzione maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha dato parere favorevole alla risoluzione presentata dalla maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza. "Il governo è favorevole alla risoluzione della maggioranza ed è contrario a quella dell'opposizione", ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando al Senato dopo le sue comunicazioni in Aula. Il testo impegna il governo a “definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020”.(Rin)