Libia: 158 nuovi casi di coronavirus, maggiore aumento dall'inizio della pandemia

- In Libia sono stati registrati 158 nuovi casi di Covid-19: lo ha annunciato il Centro nazionale per il controllo della malattie, sottolineando che si tratta del maggiore aumento dei casi dall'inizio della pandemia. Il totale dei casi di coronavirus in Libia è salito quindi a 2.827, mentre 64 sono stati i decessi. Il maggior numero di casi è stato registrato a Tripoli, contando per il 31 per cento della quota complessiva dei positivi. (Res)