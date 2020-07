© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Mobilitò e Innovazione. All’ordine del giorno l’illustrazione della situazione dell’attività di sharing car, scooter, bike e monopattini. Partecipa l’assessore Marco Granelli.Diretta YouTube (dalle 13 alle 14.30)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio metropolitano. All’ordine del giorno l’adozione del piano territoriale metropolitano.Palazzo Isimbardi, via Vivaio 1/streaming sul sito della Città metropolitana (ore 10.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10.00)VARIEPresentazione dell’Associazione ResQ – People saving people. Intervengono, tra gli altri, Gherardo Colombo e Luciano Scalettari, rispettivamente presidente onorario e presidente di ResQ - People Saving People e, tramite collegamento da remoto, Filippo Grandi, alto commissario dell’Unhcr.Piattaforma Zoom (ore 11.00)(Rem)