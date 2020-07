Imprese: Sace e Confindustria in Sicilia per un appuntamento su ripartenza del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Sicilia l’indice di insolvenza delle Pmi è aumentato di quasi dieci punti percentuali, e l’insolvenza è la madre del fallimento: per questo è quanto mai urgente garantire liquidità alle imprese in tempi rapidi”, affermano congiuntamente il vicepresidente vicario di Sicindustria e il presidente di Confindustria Catania e Siracusa, rispettivamente Alessandro Albanese, Antonello Biriaco e Diego Bivona. “In tal senso i fondi di garanzia rappresentano una importante opportunità e vanno adeguatamente sfruttati: a tutt’oggi, però, dobbiamo purtroppo rilevale una non facilità di accesso agli strumenti del decreto Liquidità, eccessive lungaggini sul fronte bancario e tempi di erogazione del credito ancora troppo eterogenei tra le banche”, hanno aggiunto, sottolineando la necessità di far conoscere tutti gli strumenti disponibili per le imprese. (Com)