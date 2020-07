Campania: Ciarambino (M5s), con governo e Regione raddrizzeremo divario Nord-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le misure del Recovery plan annunciate da Giuseppe Conte e con un governo regionale a guida 5 Stelle, la Campania e il Sud torneranno finalmente in primo piano". Lo ha annunciato la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino che ha aggiunto: "Ora che gli investimenti statali saranno proporzionati alla popolazione di riferimento, al Sud sarà destinata una quota di almeno il 34% sul totale delle risorse, così da poter finalmente programmare investimenti nella direzione di un vero sviluppo". E quindi: "In sinergia con il nostro Governo stiamo lavorando per annullare, una volta per tutte, il divario Nord-Sud e far ripartire il Paese con la spinta forte delle enormi potenzialità e risorse della Campania e delle regioni del Mezzogiorno. Come candidato presidente di questa Regione sto per inviare al presidente Conte una lettera con l'appello a fissare con urgenza i livelli essenziali di prestazione, perché ai cittadini della mia terra possano venire garantiti finalmente servizi dignitosi e si rivedano i criteri della spesa storica che da sempre ci penalizzano". (segue) (Ren)