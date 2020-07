Campania: Ciarambino (M5s), con governo e Regione raddrizzeremo divario Nord-Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha proseguito: "In 20 anni ci sono stati sottratti 455 miliardi a vantaggio del Nord. Soldi che dovevano servire a realizzare le infrastrutture che mancano, a creare sviluppo nella nostra regione, a far nascere posti di lavoro. Dobbiamo recuperare questo divario frutto di scelte politiche che negli ultimi 20 anni ci hanno penalizzato". Quindi ha aggiunto: "Faremo ripartire la sanità, investiremo nella digitalizzazione e nell'innovazione delle nostre imprese e nella sostenibilità ambientale, faremo della Campania la regione più green d'Europa, realizzeremo gli a asili nido di cui quasi non c'è traccia nella nostra regione. Per troppi anni il Sud è stato penalizzato da una ripartizione assolutamente iniqua delle risorse statali". Infine ha concluso: "Anni nei quali a livello nazionale siamo stati rappresentati anche da finti paladini del Sud come Vincenzo De Luca, nella sua veste di sottosegretario alle Infrastrutture non ha fatto partire un solo progetto per la sua regione, e dall'ex ministro berlusconiano Stefano Caldoro, oggi utile soltanto a Matteo Salvini per fargli da cavallo di Troia per entrare in consiglio regionale. Personaggi che, da governatori, hanno venduto al Nord le nostre eccellenze industriali". (Ren)