Spagna: ministro Calvino, cassa integrazione straordinaria ha protetto 3,4 milioni cittadini

- La cassa integrazione straordinaria (Erte) varata dal governo spagnolo è un meccanismo che ha "ammortizzato" l'impatto del coronavirus sul mercato del lavoro "permettendo di dare protezione a 3,4 milioni di persone". Lo ha affermato oggi il ministro dell'Economia, Nadia Calvino, nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che oltre il 64 per cento dei beneficiari hanno assunto nuovamente il loro posto di lavoro. La Spagna, dunque, si sta muovendo progressivamente verso la "rinascita dall'occupazione" avendo superato la fase più dura nel mese di aprile, anche se sarà necessario "renderla più solida nei prossimi mesi". Calvino ha difeso l'operato del governo di Madrid ricordando che i primi provvedimenti adottati nella prima fase della pandemia, come l'Erte e le linee di garanzie di credito statali (Ico), hanno impedito un calo del Pil "superiore al 20 per cento".(Spm)