Corruzione: Bonafede, combatterla è fatto etico fondamentale ed elemento competitività Paese

- Combattere la corruzione non è solo un fatto fondamentale a livello morale, etico, ma è anche un elemento di credibilità importante, di competitività del nostro Paese. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in occasione della sottoscrizione, nella sede del dicastero a Roma, insieme al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Francesco Merloni, dell’accordo quadro fra il ministero e l'Anac. "L’accordo segna un passo avanti fondamentale", ha aggiunto il guardasigilli che si è detto "molto orgoglioso" dell’intesa, ha rivolto un "ringraziamento sentito all’Anac" e ha poi spiegato: "Il primo pilastro è lo scambio di informazioni e buone pratiche tra ministero della Giustizia ed Autorità nazionale anticorruzione. Un altro pilastro fondamentale dell’intesa è la vigilanza collaborativa dell’Anac sugli appalti che saranno banditi dal ministero della Giustizia. Da quando ho giurato come ministro", ha concluso Bonafede, "ho considerato la lotta alla corruzione come una assoluta priorità del nostro Paese. Quando si parla di prevenzione nella lotta alla corruzione, non si può che parlare di Anac". (Rin)