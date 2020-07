Senato: Bernini (FI), da Conte parole gravissime, no a Repubblica fondata sul virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: “Le parole pronunciate da Conte nell’Aula del Senato sono gravissime. Ha descritto un mondo alla rovescia, in cui si può governare solo con misure eccezionali e dove il Parlamento che rivendica le regole democratiche viene accusato di procurato allarme. L’Italia sta diventando una Repubblica fondata sul virus. È una deriva pericolosa e intollerabile”. (com)