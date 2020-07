Fase 3: Conte, epidemia ridimensionata ma non ancora esaurita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni in Aula al Senato su ulteriori iniziative relative all'emergenza Covid, ha chiarito che in Italia l'epidemia ha oggi una "portata fortemente ridimensionata ma non si è ancora esaurita". Con la decisione sullo stato di emergenza che prenderà il consiglio dei Ministri "proroghiamo gli effetti di misure necessarie" per affrontarla, ha aggiunto. (Rin)