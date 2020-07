Rifiuti: (Simeone), per nostro voto favorevole reinserire Ato Rome e nuovo termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti a votare a favore del nuovo piano rifiuti regionale, a condizione che vi sia una convergenza su alcuni principi inderogabili: 1) autosufficienza regionale, 2) autosufficienza degli Ato, 3) creazione di 6 e non 5 ambiti territoriali ottimali, 4) la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore". Lo scrive in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Prendiamo atto - prosegue - che finalmente, dopo oltre 7 anni dal primo annuncio, abbiamo un piano rifiuti. Questo non significa che quello presentato vada bene così com'è. Abbiamo constatato che rispetto a quanto indicato nelle linee guida non sono stati inseriti principi essenziali, come l'autosufficienza regionale, l'autosufficienza degli Ato e la formazione di 6 e non 5 ambiti territoriali ottimali. Manca un chiaro richiamo al principio dell'autosufficienza, inoltre Roma Capitale ha bisogno di un suo ambito territoriale ottimale. Questo piano a nostro avviso presenta anche altri limiti. Non è cogente, non obbliga nessuno a realizzare ciò che viene deciso. A mio parere bisogna rendere funzionali gli Ato ed occorre modificare la legge n. 27/98. Inoltre - continua ancora Simeone - riteniamo che con il piano presentato non si arrivi alla chiusura del ciclo dei rifiuti. Lo dicono i numeri. Secondo i dati Ispra 2018 nel Lazio vengono prodotti più di 3 milioni di tonnellate di rifiuti. Dal momento oltre 2,1 milioni di tonnellate dovranno essere raccolte attraverso la differenziata (70 per cento entro il 2025), abbiamo bisogno di impianti per il trattamento della frazione umida per almeno 840.000 tonnellate. Purtroppo gli impianti attuali ne possono coprire solamente 310.000. Ci sarebbe quindi un deficit di oltre 500.000 tonnellate. Analogamente oggi vi sarebbero 417.150 tonnellate di rifiuti destinate ad impianti per la valorizzazione del Cdr, di queste circa 250.000 vengono trattate nel sito di San Vittore, unico operante nella nostra regione. In questo caso il deficit è di quasi 200.000 tonnellate di rifiuti. Proprio per cercare di chiudere il ciclo dei rifiuti ho quindi presentato un emendamento che prevede la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore da aggiungere a quello di San Vittore. Mi auguro che l'amministrazione regionale voglia sostenere la nostra proposta", conclude il capogruppo di Forza Italia.(Com)