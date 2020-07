Autoscuole: M5s, un albo nazionale esaminatori per far fronte a carenza organico per esami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle componenti della commissione Trasporti alla Camera annunciano: "Istituiamo un albo nazionale di esaminatori per permettere alle autoscuole e ai propri iscritti di svolgere gli esami per il conseguimento della patente. Questo emendamento, elaborato dalla collega Guia Termini, che verrà depositato al Senato al decreto legge Semplificazione - proseguono i parlamentari in una nota -, è il frutto delle audizioni svolte in commissione e di un confronto attivo con le associazioni di categoria. L'obiettivo è quello di far fronte alla carenza di organico in maniera più tempestiva, permettendo l'iscrizione all'Albo anche agli esaminatori andati in pensione". Per gli esponenti pentastellati, "in questo modo ci sarà maggior rotazione degli esaminatori e si potranno smaltire gli arretrati che l'emergenza sanitaria ha aggravato maggiormente, soprattutto nei territori delle direzioni nord est e nord ovest, ma anche del centro come Toscana e Sardegna". (Com)