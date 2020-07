Imprese: Veronafiere riprogramma al 2021 edizioni Samoter e Asphaltica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 31ma edizione di Samoter e la nona di Asphaltica saranno posticipate al 2021. Lo riferisce un comunicato stampa di Veronafiere, secondo cui i due saloni dedicati a macchine per costruzioni e filiera del bitume e delle infrastrutture stradali danno appuntamento a espositori e operatori da mercoledì 3 a domenica 7 marzo 2021. La decisione è stata condivisa dal comitato di indirizzo delle due manifestazioni, nel quale siedono con Veronafiere le case costruttrici, gli stakeholder e le associazioni di settore Unacea e Siteb, preso atto del perdurare dello scenario di incertezza internazionale legato al Covid-19. Riprogrammato nelle nuove date 2021 anche il debutto a Samoter di ICCX Southern Europe, il principale evento sulla prefabbricazione in calcestruzzo per l'Europa meridionale, realizzato in collaborazione con ad-media GmbH. “Come sempre sono stati ascoltati i nostri clienti, con la volontà di tutelare il comparto”, spiega il direttore generale di Veronafier, Giovanni Mantovani. “Insieme a tutti i partner abbiamo individuato all'inizio di marzo 2021 il momento migliore per organizzare Samoter e Asphaltica. Si tratta soltanto un pit-stop, con i motori sempre accesi per studiare con tutta la community di riferimento un percorso promozionale di avvicinamento al prossimo anno, già con una prima tappa fisica ad ottobre. Le nuove date 2021 consentiranno alle due manifestazioni di essere le prime ad inaugurare in Europa il calendario delle fiere dedicate al mondo delle costruzioni. Il riposizionamento garantirà poi una maggiore rappresentatività a livello di grandi gruppi internazionali e sponsor, permettendo di intercettare la ripresa del mercato che vedrà il riavvio della cantieristica anche grazie alle risorse del Recovery Fund”, ha sottolineato Mantovani. (segue) (Com)