Imprese: Veronafiere riprogramma al 2021 edizioni Samoter e Asphaltica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il presidente di Unacea, Mirco Risi, ha sottolineato: “Dopo aver consultato la nostra base associativa mediante un sondaggio flash ci siamo convinti che nel 2020 non ci sono le condizioni di mercato per un evento all'altezza di quello che deve essere il Samoter. Accogliamo positivamente quindi lo spostamento su marzo 2021 della manifestazione che si posiziona in modo da valorizzare gli auspicati effetti di crescita derivanti dalle misure espansive annunciate a livello europeo e nazionale”. In merito si espresso anche il presidente dell’Associazione Siteb-Strade italiane e bitumi, Michele Turrini: “Abbiamo condiviso questa scelta, in considerazione del ruolo di primo piano che Asphaltica da sempre riveste per tutti gli attori della filiera delle strade e i relativi stakeholder e delle numerose adesioni registrate anche quest'anno per la fiera. Siamo convinti che il rinvio a marzo del prossimo anno ci consentirà di preparare un'edizione ancora più efficace e visibile a livello internazionale e di rilancio per l'intero mondo delle strade. Con il consueto obiettivo di promuovere momenti di incontro e confronto tra imprese, pubbliche amministrazioni e istituzioni, momenti che da sempre costituiscono il cuore della manifestazione”. (Com)