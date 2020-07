Università: Manfredi, affollamento aule al 50 per cento e mascherine in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, parlando a "Timeline" su Skytg24 del prossimo anno accademico ha osservato: "Per il primo semestre dovremo convivere ancora con la pandemia. Si tornerà in presenza - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - con una prevalenza di lezioni in aula, con una piena funzionalità di laboratori, biblioteche e tirocini, però anche con una parte delle attività che potrà essere fatta a distanza, soprattutto per garantire la frequenza agli studenti internazionali e fuorisede che non possono spostarsi e laddove sia necessario creare una turnazione per evitare eccessivo affollamento". Secondo Manfredi, "c’è un protocollo approvato con la Conferenza dei rettori, il ministero della Sanità e il Comitato tecnico-scientifico che definisce le regole di frequenza tenendo conto della sicurezza sanitaria. Un affollamento al 50 per cento, percorsi di entrata e uscita separati, sanificazione quotidiana, uso delle mascherine in aula. Nell’ambito di queste regole ogni università ha una sua autonomia nella definizione degli orari e nell’individuazione priorità rispetto alla frequenza, quella del ministero tende a privilegiare i ragazzi del primo anno che devono essere instradati alla frequenza universitaria e poi ci sono i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria. Nell’ambito di questi vincoli - ha sottolineato il ministro - le università si stanno organizzando e approveranno i piani di dettaglio di ripartenza a settembre".(Rin)