Cina-Ue: vicepremier Liu a dialogo commerciale, "lavorare fianco a fianco per favorire ripresa economica"

- La Cina e l'Unione europea devono lavorare fianco a fianco per promuovere la ripresa economica e il multilateralismo. Lo ha dichiarato oggi il vicepremier cinese, Liu He, in qualità di co-presidente dell'ottavo dialogo economico-commerciale di alto livello Cina-Ue che si è svolto oggi tramite collegamento video alla presenza del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e del commissario per il Commercio, Phil Hogan. Liu, accompagnato a sua volta da numerosi viceministri, ha affermato che la pandemia di Covid-19 è una sfida comune per la società umana. "In quanto prime due economie del mondo, la promozione da parte della Cina e dell'Europa dell'unità globale nella lotta contro la pandemia, la ripresa economica e la salvaguardia congiunta del multilateralismo e del sistema di libero scambio è vantaggiosa per le due parti e fa bene a tutto il mondo", ha affermato il vicepremier cinese. (segue) (Cip)