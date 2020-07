Cina-Ue: vicepremier Liu a dialogo commerciale, "lavorare fianco a fianco per favorire ripresa economica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'accesso al mercato, Dombrovskis e Hogan hanno ricordato la richiesta alla Cina di autorizzare le esportazioni degli Stati membri di prodotti agricoli attualmente in attesa di autorizzazione, con particolare riferimento al comparto delle carni bovine e del pollame. I due commissari Ue hanno inoltre sottolineato le loro preoccupazioni in merito alle nuove restrizioni introdotte alle esportazioni alimentari – motivate con le restrizioni in corso per monitorare la diffusione del coronavirus – che hanno portato a un aumento del numero di ispezioni, controlli e richieste ingiustificate sulle esportazioni Ue di prodotti agricoli. Entrambe le parti hanno anche discusso dell'accesso al mercato nel settore dei servizi finanziari, e in questo senso l’Ue incoraggia la Cina a continuare ad aprire il mercato dei servizi finanziari nazionali agli investimenti esteri. Sono stati inoltre discussi una serie di questioni normative nel settore dei servizi finanziari, tra cui la cooperazione in materia di finanza verde e il ruolo internazionale dell'euro e dello yuan. Le due parti si sono scambiate opinioni sull'attuale pandemia di coronavirus e sulla necessità di lavorare a stretto contatto sulla scena internazionale per garantire una risposta coordinata alle emergenze sanitarie ed economiche. (Cip)