Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, positiva decisione Ankara di sospendere attività esplorative

- La decisione intrapresa dalla Turchia di sospendere le attività di ricerca ed esplorative di petrolio e gas nel Mediterraneo orientale è uno “sviluppo positivo” per la Grecia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, commentando la decisione annunciata oggi dalla presidenza di Ankara che potrebbe contribuire a ridurre le tensioni tra Grecia e Turchia, come riporta il quotidiano di Atene “Kathimerini”. “La dichiarazione del portavoce presidenziale è uno sviluppo positivo per noi. Il governo greco ha sempre affermato, e continua a dire, che la condizione necessaria per il dialogo è la riduzione della tensione da parte della Turchia", ha affermato Dendias al termine di un incontro bilaterale oggi ad Atene con l’omologa spagnola Arancha Gonzalez Laya. "Riteniamo che ciò sia nell'interesse sia della Turchia che della società turca", ha aggiunto il capo della diplomazia di Atene. (segue) (Gra)